تردد قناة تايم سبورت الجديد على نايل سات

نرصد لكم اليوم عبر موقعنا فلسطين اليوم، تردد قناة تايم سبورت الجديد، التي تعد أهم قناة رياضية في مصر في الوقت الحالي، حيث بدأت هذه القناة الرياضية المتميزة وانطلقت مع انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، ونقلت البطولة بتقنية الـ HD مجاناً لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية على البث الأرضي، ومثلت تلك القناة نقلة للإعلام الرياضي في مصر بسبب إمكاناتها الضخمة واستعانتها بأفضل خبراء كرة القدم.

تعد قناة تايم سبورت قناة رياضية متميزة تمتلكها الهيئة الوطنية للإعلام ومجموعة إعلام المصريين، والتي يمتلكها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، كما وتمكنت من كسب ثقة الجمهور المصري العاشق للرياضة ولكرة القدم خصوصاً، بسبب التغطية المتميزة التي إنفردت بها لبطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، والتي أبهرت عشاق الكرة في مصر الذين تعجبوا من وجود قناة رياضية بهذا المستوى العالي في مصر .