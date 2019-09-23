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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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سعرصرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الاثنين

  • فلسطين اليوم
  • 13:08 - 23 سبتمبر 2019
سعرصرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي اليوم سعرصرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي اليوم
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تتعرض اسعار العملة التركية خلال الفترة الأخيرة لضغوطات كثيرة، أحيانا أقتصادية وأخرى ضغوط سياسية، اجتمعت كلها وساهمت في شبه انهيار لليرة التركي في متوسط سعر الصرف منذ نهايات العام الماضي 2018، حين خسرت الليرة ما يزيد عن 50% من قيمتها قبل تلك الأزمات.

حاولت الحكومة التركية من خلال اتخاذ بعض الاجراءات لدعم سعر صرف الليرة التركي مقابل العملات الاجنبية عبر البنك المركزي لكن جميع محاولاتها لم تنجح حتى الآن، ومع هذا الانخفاض للعملة الوطنية يزيد في المقابل معدل التضخم بصورة ملاحظة في الأشهر الأخيرة.

 

سعر الليرة التركية مقابل الدولار والعملات اليوم:

العملة الأجنبية سعر المبيع مقابل الليرة تركية سعر الشراء مقابل الليرة التركي
سعر الدولار الأمريكي 5.7452 5.7407
سعر اليورو أوروبي 6.3363 6.3243
سعر الريال السعودي 1.5317 1.5302
سعر الليرة السورية 0.010416 0.010204
سعر الجنيه الاسترليني 7.1728 7.1561
سعر الدينار الكويتي 18.9331 18.8203
سعر الدرهم الإماراتي 1.5641 1.5626
سعر الجنيه المصري 0.3530 0.3511
سعر الدينار العراقي 0.0048 0.0047
سعر الدينار البحريني 15.9658 14.7131
سعر الريال القطري 1.5780 1.5751
سعر الدينار الليبي 4.1056 4.0254
سعر الريال العماني 15.1255 14.3453
سعر الدينار الأردني 8.1296 8.0928
سعر الدينار الجزائري 0.0480 0.0471
سعر الدرهم المغربي 0.5921 0.5910
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