سعرصرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الاثنين

تتعرض اسعار العملة التركية خلال الفترة الأخيرة لضغوطات كثيرة، أحيانا أقتصادية وأخرى ضغوط سياسية، اجتمعت كلها وساهمت في شبه انهيار لليرة التركي في متوسط سعر الصرف منذ نهايات العام الماضي 2018، حين خسرت الليرة ما يزيد عن 50% من قيمتها قبل تلك الأزمات.

حاولت الحكومة التركية من خلال اتخاذ بعض الاجراءات لدعم سعر صرف الليرة التركي مقابل العملات الاجنبية عبر البنك المركزي لكن جميع محاولاتها لم تنجح حتى الآن، ومع هذا الانخفاض للعملة الوطنية يزيد في المقابل معدل التضخم بصورة ملاحظة في الأشهر الأخيرة.

سعر الليرة التركية مقابل الدولار والعملات اليوم: