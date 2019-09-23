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اسعار صرف العملات في السودان اليوم

  • فلسطين اليوم
  • 12:54 - 23 سبتمبر 2019
اسعار العملات في السودان اليوم اسعار العملات في السودان اليوم
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يشهد السودان خلال الفترة الأخيرة تفاوت واختلاف كبير بين أسعار العملات وخاصة الدولار الأمريكي في البنوك والسوق الأسود، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على الدولار في السودان وعدم قدرة البنوك السودانية على تلبيته.

كما وتشهد أسعار بيع وشراء العملات في السوق الأسود داخل الجمهورية السودانية بعض الارتفاع الكبير خلال الفترة الأخيرة، وكانت الأسعار مع تعاملات اليوم على النحو التالي

أسعار العملات في السودان السوق الأسود اليوم:

العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود
سعر الدولار الأمريكي 70.00 جنيه سوداني
سعر الريال السعودي 18.66 جنيه سوداني
سعر اليورو الأوروبي 77.00 جنيه سوداني
سعر الدرهم الإماراتي 19.17 جنيه سوداني
سعر الريال القطري 19.20 جنيه سوداني
سعر الجنيه الاسترليني 86.80 جنيه سوداني
سعر الجنيه المصري 4.31 جنيه سوداني
أسعار الدينار الكويتي 236.43 جنيه سوداني
أسعار الريال العماني 164.35 جنيه سوداني
أسعار الدينار البحريني 153.82 جنيه سوداني
أسعار الدينار الليبي 36.71 جنيه سوداني
أسعار الدولار الأسترالي 36.93 جنيه سوداني

كما ويحافظ سعر الدولار في السودان اليوم داخل تعاملات البنوك على مستوى السعر المتداول منذ فترة، كذلك أسعار باقي العملات الدولية.

أسعار العملات في البنك المركزي السوداني اليوم:

العملة شراء بيع متوسط

الدولار

45.0000

45.2250

45.1125

الين الياباني

0.4182

0.4203

0.4192

الجنيه الاسترليني

56.1097

56.3902

56.2500

الفرنك السويسري

45.4032

45.6302

45.5167

الدولار الكندي

33.9367

34.1064

34.0215

كرونة السويدية

4.6386

4.6618

4.6502

الكرونة النرويجية

4.9629

4.9877

4.9753

الكرون الدنماركي

6.6381

6.6713

6.6547

الدينار الكويتي

147.3477

148.0844

147.7161

الريال السعودي

11.9984

12.0584

12.0284

الدرهم الاماراتي

12.2519

12.3132

12.2825

الريال القطري

12.3599

12.4217

12.3908

الدينار البحريني

119.3317

119.9284

119.6300

ريال عماني

116.9439

117.5286

117.2363

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

61.1816

61.5060

61.3438

الدولار الحسابي (مصر)

3.2500

3.2898

3.2699

اليورو

49.5765

49.8244

49.7004

XAR

2194.8575

2206.5297

2200.6936

 

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