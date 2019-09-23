اسعار صرف العملات في السودان اليوم

يشهد السودان خلال الفترة الأخيرة تفاوت واختلاف كبير بين أسعار العملات وخاصة الدولار الأمريكي في البنوك والسوق الأسود، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على الدولار في السودان وعدم قدرة البنوك السودانية على تلبيته.

كما وتشهد أسعار بيع وشراء العملات في السوق الأسود داخل الجمهورية السودانية بعض الارتفاع الكبير خلال الفترة الأخيرة، وكانت الأسعار مع تعاملات اليوم على النحو التالي

أسعار العملات في السودان السوق الأسود اليوم:

العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود سعر الدولار الأمريكي 70.00 جنيه سوداني سعر الريال السعودي 18.66 جنيه سوداني سعر اليورو الأوروبي 77.00 جنيه سوداني سعر الدرهم الإماراتي 19.17 جنيه سوداني سعر الريال القطري 19.20 جنيه سوداني سعر الجنيه الاسترليني 86.80 جنيه سوداني سعر الجنيه المصري 4.31 جنيه سوداني أسعار الدينار الكويتي 236.43 جنيه سوداني أسعار الريال العماني 164.35 جنيه سوداني أسعار الدينار البحريني 153.82 جنيه سوداني أسعار الدينار الليبي 36.71 جنيه سوداني أسعار الدولار الأسترالي 36.93 جنيه سوداني

كما ويحافظ سعر الدولار في السودان اليوم داخل تعاملات البنوك على مستوى السعر المتداول منذ فترة، كذلك أسعار باقي العملات الدولية.

أسعار العملات في البنك المركزي السوداني اليوم: