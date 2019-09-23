اسعار صرف العملات في سوريا اليوم الاثنين 23/9/2019

شهد الدولار الامريكي تغيرات كبيرة في سعر الصرف بالنسبة لليرة السورية، وذلك بسبب وجود الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد نتيجة تبعات الحرب على سوريا و الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري.

كما وتتعرض أسعار بيع وشراء العملة السورية لحالة اضطراب وعدم استقرار، منذ بداية الحرب الأهلية خلال عام 2011، وما تبع ذلك من اضطرابات سياسية واقتصادية على كافة المستويات.

ارتفعت اسعار العملات في سوريا بصورة كبيرة جداً، حين فقدت الليرة جزء كبير من قيمتها خاصة امام العملة الأمريكية والأوروبية، مما سبب في مزيد من التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار مختلف السلع الاستهلاكية.

اسعار العملات العربية مقابل الليرة السورية اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2019:

العملة السعر بالليرة السورية جنيه مصري 31.51 ليرة سورية ريال سعودي 137.07 ليرة سورية درهم إماراتي 139.99 ليرة سورية جنيه سوداني 11.37 ليرة سورية دينار جزائري 4.27 ليرة سورية دينار بحريني 1.363.67 ليرة سورية دينار عراقي 0.43 ليرة سورية

اسعار العملات مقابل الليرة السورية اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2019: