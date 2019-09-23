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اسعار الذهب في تركيا عيار 21 اليوم

  • فلسطين اليوم
  • 12:36 - 23 سبتمبر 2019
اسعار الذهب في تركيا عيار 21 اليوم اسعار الذهب في تركيا عيار 21 اليوم
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شهدت تركيا هدوء نسبي في متوسط سعر الذهب اليوم مقابل الليرة التركية، على الرغم من استقرار سعر صرف الليرة مقابل مختلف العملات الأجنبية صباح اليوم في بورصات التداول.

يرتبط سعر الذهب في تركيا بسعر الدولار العالمي، حيث يتم إستيراد الأوقية بالعملة الخضراء، وفي حين تغير الاسعار يتم تغيير سعر الذهب بالوقت الحالي، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة بشكل إخباري عام، تابع المقال ونحن معكم بكل جديد عبر نقل المحتوى الشامل الإخباري.

اسعار الذهب في تركيا اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2019:

العيار السعر بالليرة التركية
24 280.12 ليرة تركية
22 256.78 ليرة تركية
21 245.11 ليرة تركية
18 210.09 ليرة تركية
10 116.72 ليرة تركية
أوقية الذهب 8712.84 ليرة تركية
كيلو الذهب 280124.10 ليرة تركية
جنيه الذهب 1960.87 ليرة تركية
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