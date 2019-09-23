اماكن الاحتفال باليوم الوطني السعودي 1441

تبدا اليوم الاثنين 23 سبتمبر، الاحتفالات الكبيرة في انحاء المملكة العربية السعودية بالاخص في جدة والرياض والدمام، حيث تعتبر هذه الاحتفالات والفعاليات العالمية التي يشارك فيها مشاهير العالم، وتقوم الهيئة العامة للترفيه باستضافة عدد كبير من المشاهير والمغنيين الاوروبين والاجانب من اجل فعاليات اليوم الوطني السعودي ال89.

تقام الاحتفالات باليوم الوطني السعودي 89 اليوم في جدة في عدد من المناطق التي سوف يكون فيها عدد كبير من الحفلات الشيقة ومن اهم هذه الاماكن المقام فيها احتفالات اليوم الوطني اليوم 89 في جدة هي : " شارع التحلية، طريق الكورنيش".

ومن الاحتفالات المعلن عنها في العديد من المناطق في المملكة من ضمنها المدينة المنورة التي تذخر بكثير من الحفلات الفنية الشيقة في هذا اليوم الوطني 89 واهم الاماكن التي يتواجد فيها احتفالات اليوم الوطني هي طريق علي بن ابي طالب.

اما في منطقة تبوك فسوف يتم استضافة احد الحفلات الفنية التي يشارك فيها عدد من نجوم الفن في الوطن العربي والخليج العربي، ومن اماكن الاحتفال في تبوك ، منتزه الأمير فهد بن سلطان.

كما سنعرض لكم اماكن احتفالات اليوم الوطني السعودي في الجوف، والتي فيها حفلة من اقوى حفلات اليوم الوطني والتي يشارك فيها نبيل شعيل وخالد عبد الرحمن في مركز الامير عبدالاله الحضاري.