طريقة دفع فاتورة الكهرباء مصر الشهر الحالى 2019

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء ، في مصر، عن إطلاق خدمة جديدة أمام مواطنيها من اجل الاستعلام عن قيمة الفواتير الشهرية وذلك الكترونيا عبر موقع الرسمي الخاص بالشركة وذلك على مستوى جميع محافظات جمهورية العربية، وذلك دون الحاجة بالذهاب إلى مقر الشركة من أجل معرفة قيمة الفاتورة الجديدة.

لكي يستطيع المواطن الاستعلام عن قيمة الفاتورة يقوم بالدخول على موقع وزارة الكهرباء الإلكتروني وكتابة رقم العداد الخاص بالمنزل التابع له وسوف يقوم الموقع فورا بإعلان القيمة المستحقة عليه مع إتاحة خيار السداد عبر الموقع من خلال إدخال رقم البطاقة الائتمانية الخاصة به ليتم خصم الأموال منها وإتمام عملية السداد كما يوجد عدة طرق أخرى مثل الدفع عبر خدمة “فوري” للمدفوعات والموجودة بجميع أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى سداد القيمة من خلال المحصلين التابعين للشركة.

كما وقالت الوزارة بانها تحاول قدر المستطاع التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم، في إتمام تلك العمليات والسداد بدون أي مشاكل أو إرهاق، كما قامت الوزارة بدعوة المواطنين بترشيد استهلاكهم من الكهرباء لكي يتم توفير الطاقة ولكي لا يقوم المواطن بدفع مبالغ كبيرة بالفاتورة، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية ارتفاع الاستهلاك بسبب فصل الصيف وإقبال المواطنين على مكيفات الهواء وأجهزة التهوية بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وعملت الوزارة على إعداد العديد من الحملات الإعلانية التي تحث المواطنين على ترشيد الكهرباء وتوفير الطاقة سواء بالمنازل أو المحلات التجارية حيت يأتي ذلك التوفير إيجابيا لصالح الجميع.

كما يقدم الموقع الإلكتروني للمواطنين العديد من الخدمات الأخرى التي تهم جميع المستهلكين والذي يسهل عليهم إجراء أي عملية وعدم الاضطرار إلى الذهاب لمقرات الشركة.