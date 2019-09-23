موعد مباراه الاهلي وسموحه اليوم بتوقيت مصر

يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق سموحة، وذلك اليوم الإثنين 23 سبتمبر ، لمباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة الدوري المصري.

تنطلق المباراة اليوم، في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، وتمام السادسة والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

يدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثًا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه.

نجح الاهلي قبل أيام في حصد لقب السوبر على حساب منافسه التقليدي الزمالك للمرة الـ11 في تاريخه تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر في أول ظهور محلي له.

اما بالنسبة لقائمة الأهلي لمباراة سموحة في الدوري المصري فهي كالتالي: