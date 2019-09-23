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موعد صرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات 2019

  • فلسطين اليوم
  • 11:46 - 23 سبتمبر 2019
موعد صرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات 2019 موعد صرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات 2019
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اكد عبد الغفار مغاوري محامي اصحاب المعاشات انه سيتم تنفيذ حكم صرف العلاوات الخمس، ولكن لم ينته الجدل بعد حول حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في فبراير الماضي، رغم قرار الجمعية العمومية للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتفسير الحكم.

كما وقالت الجمعية العمومية إن حكم الإدارية العليا، الذي صدر بشأن إضافة نسبة 80% من العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير، مطبق بالفعل من وزارة التضامن الاجتماعي.

ويتداول أصحاب المعاشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا زائفة تشير إلى أن تفسير لجنة الفتوى يعني أن أصحاب المعاشات سيصرفون هذه العلاوات، وهو ما نفته وزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت الوزارة في عدد من الإنفوجرافات نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "جميع أصحاب المعاشات قد استفادوا من ضم العلاوات الخاصة عند حساب معاش الأجر المتغير، وبذلك يكون الحكم قد تم تنفيذه".

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