رابط فحص كوبونات الوكالة 2019 الدورة الجديدة

اعلنت وكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين عن رابط الفحص والاستعلام عن موعد تسليم المساعدات الغذائية "كابونات الأونروا" الخاصة بأصحاب البطاقات الصفراء والبيضاء للدورة الجديدة من العام 2019.

كما ودعت الأونروا جميع المستفيدين من هذه المساعدات الغذائية بضرورة الفحص المباشر عن موعد استلام الكابونة الخاصة بهم إلكترونيا عبر الانترنت ، من خلال ادخال رقم التسجيل ، ومن ثم التعرف على موعد الاستلام للدورة الجديدة.

كما دعت الأونروا من جميع المستفيدين الراغبين باستلام الكابونة الخاصة بهم إحضار المعلومات التالية في اليوم المحدد لاستلام الكابونة:

1.تاريخ الكابونة

2. نوع الكابونة

3. رقم الدفتر

4. رقم الصفحة

ومن الجدير ذكره، أن الهدف الأساسي من إطلاق الرابط يهدف للتقليل من الإزدحام أثناء عمليات تسليم الكابونات لمستحقيها سواء البطاقات الصفراء أو البيضاء على حد سواء ، منوهةً إلى أن خدمة فحص الكابونة غير متوفرة في مراكز التوزيع.

ومن الجدير بالذكر، أن الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين هي وكالة غوث وتنمية بشرية تعمل على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لحوالي 4.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم.

اما الدول المانحة لتمول الأونروا من تبرعات طوعية ، وأكبر المانحين للأونروا هي الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة والسويد ودول أخرى مثل دول الخليج العربية والدول الإسكندنافية واليابان وكندا.

رابط فحص الكوبونات من هنا