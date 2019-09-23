وزارة الزراعة تعلن عن موعد جني ثمار البلح بغزة

أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية، صباح اليوم الاثنين، عن موعد جني ثمار البلح في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الوزارة أدهم البسيوني في تصريح لـ"إذاعة القدس" وتابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن جني ثمار البلح سيكون غدا الثلاثاء الساعة 10 صباحًا في منطقة دير البلح، مشيرًا إلى منطقة دير البلح تشتهر بزراعة البلح بشتى انواعه.

وأضاف البسيوني، أن موسم البلح هذا العام يعتبر من المواسم الجيدة، لافتًا أنه أفضل من المواسم السابقة من حيث الإنتاج والجودة.

وأوضح أن أشجار النخيل تزرع بأساليب مستحدثة، خاصة أنها من الأشجار المقاومة للظروف المناخية وتتحمل الملوحة العالية السياسية التسويقية أفضل من الأعوام السابقة.

وأشار إلى وزارة الزراعة، لديها أهداف لرفع القيمة التسويقية لثمار النخيل، كي تعود بالنفع وتدخل العائد المادي الجيد على المزارع الفلسطيني.