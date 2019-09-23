رابط فحص 100$ دولار من المنحة القطرية لشهر 9

يترقب المستفيدين من المنحة القطرية تنشيط رابط فحص 100 دولار لشهر سبتمبر، المقدمة من دولة قطر لنحو مئة ألف أسرة فقيرة، حيث يجري الاستعلام عبر موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة .

وأفادت مصادر محلية بأنه سيتم صرف المنحة القطرية خلال الأيام القادمة، حيث من المتوقع أن يصل السفير القطري محمد العمادي.

وأعلن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية لـ 100 الف أسرة فقيرة في قطاع غزة يوم الأحد الموافق 25/8/2019، بواقع 100$ لكل أسرة.

وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، بنشر رابط مباشر للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الـ 100 دولار المنحة القطرية برقم الهوية وتاريخ الميلاد من خلال موقعها الإلكتروني عبر ( الرابط التالي ).

وأوضح السفير العمادي أن زيادة أعداد المستفيدين من منحة المساعدة النقدية لهذا الشهر تأتي في إطار التخفيف عن أهالي قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها وتزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد لطلبة المدارس والجامعات الفلسطينية.

وستتم عملية التوزيع عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.