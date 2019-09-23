عائلة قعدان لـ"مراسلنا": إصابة الأسير طارق في مكان احتجازه بسجن الرملة

قالت "منى قعدان" شقيقة القيادي المضرب عن الطعام منذ 55 يومًا في سجون الاحتلال "طارق قعدان" إن العائلة تلقت صباح اليوم الاثنين نبأ إصابته بكسر برجله جراء وقوعه في مكان احتجازه في مستشفى سجن الرملة.

وأضافت قعدان في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "إن العائلة لا تعلم تفاصيل ما جرى مع شقيقها وكل ما وصلها عبر اتصالات الأسرى مع ذويهم هو إصابته بكسر قدمه بعد تعرضه لدوخة قوية وسقوطه أرضًا".

وبحسب قعدانـ فقد توجه المحامي صباح اليوم لزيارته في سجنه للاطمئنان على وضعة الصحي، وسط تخوف كبير من العائلة على صحته وخاصة مع استمراره بالإضراب عن الطعام.

وكان المحامي زار قعدان يوم الخميس الفائت ونقل للعائلة أنه يعاني من ضعف شديد، وأوجاع في جسده ودوخة دائمة خلال محاولته الحركة.

يواصل ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" إضرابهم المفتوح عن الطعام بسبب الاعتقال الاداري، وسط تدهور صحي خطير جدا طرأ عليهم، تزامنًا مع انتصار الأسير المهندس سلطان خلوف الذي خاض معركة الاضراب لمدة 67 يوما.

والأسرى المضربين عن الطعام، هم الأسير طارق قعدان (46 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، مضرب منذ 55 يوماً، الأسير أحمد عبد الكريم غنام (42 عاما) من دورا جنوب الخليل، مضرب منذ 72 يوماً، والأسير إسماعيل أحمد علي (30 عاما) من بلدة أبو ديس شرق القدس، مضرب منذ 62 يوماً.