الفتياني:قضايا موظفي السلطة في قطاع غزة في طريقها للحل ومبادرة الفصائل لم تصلنا بعد

أكد ماجد الفتياني أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح اليوم الاثنين ، ان الاجتماع الذي عقد بالأمس بين المجلس المركزي ورئيس وزراء حكومة رام الله محمد اشتيه تطرق الى العدد من القضايا التي تمس القضية الفلسطينية وعلى رأسها الازمة المالية ، والمشاكل التي تعتري موظفي قطاع غزة ، والاعتداءات والعربدة "الاسرائيلية".

موظفو غزة

وقال الفتياني خلال تصريحات لإذاعة صوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان قضايا موظفي قطاع غزة في طريقها للحل ، وان القرارات التي تم اتخاذها ستنصف الجميع حيث سيتم التعامل مع الجميع في الوطن ككتلة واحدة ضمن قانون الخدمة المدنية.

وتابع ان التعامل مع الموظفين سيكون وفقا للالتزام الموظف في مؤسسته وانضباطه فيها ، ومن يتخلف عن ذلك سيتم تطبيق القرارات عليه وفقا للقانون .

وتابع :لا نريد ان تحدث الفوضى في الاراضي الفلسطينية وفقا لما يريده الاحتلال ، مشدداً على ضرورة تعزيز ولابد الجبهة الداخلية ومواجهة قطعان المستوطنين، والمحافظة على مؤسساتنا المدينة .

الازمة المالية

وعن الازمة المالية ، بين الفتياني الى انه تم التباحث في الازمة المالية مع رئيس الوزراء اشتيه ، والتأكيد على انه لا يوجد حل سحري في ظل التعنت الاعمى الامريكي والاسرائيلي .

وبين الى ان الازمة المالية ستنتهي ولكن بحاجة الي بعض الوقت ، ولايوجد سقف زمني لحلها بعد.

مبادرة الفصائل

وبعيداً عن لقاء اشتيه ورداً على مبادرة الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام قال : "لم يصلنا اي شئ رسمي حتى اللحظة وتم الاطلاع على بعض بنودها عبر وسائل الاعلام ، موضحاً الى انه لا تعليق على الموضوع حتى يتم الاطلاع على ما يتم الحديث عنه بشكل كامل.

وتابع: "لدينا اتفاق 12-10-2017 ، وكان لابد من تطبيق ما تم الاتفاق عليه ، موضحاً الى انه لو إلتزمت حماس بتطبيقه لخرجنا من ازمتنا ولكن حماس تحللت من الاتفاق.

وأكد : نحن نريد اتفاق يؤسس لشراكة وطنية ، وعلى حماس ان تعلن انهاء الانقسام.

وبشان المبادرة التي اطلقتها الفصائل فهي تتكون من أربع نقاط رئيسية أولها تقدير الجهود المصرية المبذولة لاستعادة الوحدة وانهاء الانقسام الفلسطيني.

والنقاط الأربعة الرئيسية هي: -

1/ تقدير الجهود المصرية المبذولة لاستعادة الوحدة وانهاء الانقسام الفلسطيني

2/ اعتبار جميع الاتفاقات الموقعة منذ عام 2005 حتى عام 2017 جميعها مرجعية لاتفاق المصالحة.

3/ عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل ولجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير للاتفاق على جدول زمني يتناول المرحلة الانتقالية التي تمتد إلى عام من أكتوبر حتى يوليو القادم، والمرحلة الانتقالية يجري فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتُبحث آلية عملها وآليات تسلمها لمهماتها وتهيئة المناخات الداخلية بوقف الاعتقالات ووقف التراشق الإعلامي ووقف أي إجراءات تمس حياة المواطنين، وآليات الانتخابات الشاملة على قاعدة التمثيل النسبي الكامل

4/ المسالة الأخيرة من المبادرة هو منظمة التحرير الفلسطينية وسبل تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بشأنها.

وتختلف المبادرة عن سابقاتها انها :"المبادرة تتحدث عن جداول زمنية ومرحلة انتقالية تمتد لمدة عام واحد فقط يجري خلالها تهيئة كل المناخات لإزالة الشوائب العالقة بفعل الانقسام، إضافة إلى التوقيت السياسي لطرح المبادرة في ظل الانتخابات الإسرائيلية ونتائجها لا بد أن نلتفت لترتيب أمورنا الداخلية الفلسطينية استعدادًا للتحديات القادمة.