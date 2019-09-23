مقتل شخص واصابة آخرين في اطلاق نار وطعن داخل أراضي الـ48

قُتل شخص في مدينة الناصرة، فجر اليوم الإثنين، بعد تعرضه لاطلاق نار قرب منزله، فيما اصيب آخران في حادثين منفصلين، في مدينة شفا عمرو، وفي قرية كابول داخل اراضي الـ1948.

وتحدثت مصادر متطابقة عن اصابة شاب (44 عاما) بجروح حرجة إثر إطلاق النار عليه ، وتم نقله إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة، قبل أن يتم الاعلان عن وفاته.

كما أصيب الليلة الماضية شاب (21 عاما) في مدينة شفا عمرو بجروح خطيرة جراء تعرضه للطعن، وجرى نقله إلى مستشفى "رامبام" في حيفا.

وأصيب رجل في الثلاثينات من عمره بجروح خطيرة، الليلة الماضية، جراء تعرضه لإطلاق نار في قرية كابول.

ويشهد المجتمع الفلسطيني داخل اراضي 48 أعمال عنف واسعة، حيث قتل نهاية الأسبوع الماضي، أربعة أشخاص في قرية بسمة طبعون، ومدينة أم الفحم، وقرية كفر ياسيف، في جرائم إطلاق نار.