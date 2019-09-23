ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

اصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال لحي الماصيون برام الله

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:22 - 23 سبتمبر 2019
اصابات (1) اصابات (1)
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام، فيما اعتقل 4 مواطنين بينهم والدة أسير، خلال عمليات دهم نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين، في حيي الماصيون، والمصايف بمدينة رام الله، وبلدتي بيرزيت، وبرهام شمالا.

والمعتقلون هم: والدة الأسير الطالب في جامعة بيرزيت يزن مغامس من بلدة بيرزيت شمال رام الله، والطالب في جامعة بيرزيت باسل فليان من قرية برهام شمال رام الله.

كما اعتقلت خلال اقتحامها المدينة، المواطن اعتراف باجس الريماوي، مدير مركز بيسان للبحوث والانماء وهو أسير محرر، والشاب نصار جرادات وهو أسير محرر.

واندلعت مواجهات خلال عمليات الدهم والاقتحام في أحياء الماصيون والمصايف وبلدة بيرزيت، أصيب خلالها العديد من المواطنين بحالات اختناق جراء القاء الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.

الأكثر مشاهدة

متعلقات