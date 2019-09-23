بالأسماء : مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة والعيساوية تطال 29 مواطناً

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واقتحامات كبيرة في محافظات الضفة الغربية.

واعلن جيش الاحتلال انه قام باعتقال 29 مواطنا في محافظات الضفة الغربية المختلفة، اضافة الى 22 مواطنا من بلدة العيساوية شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات معززة من جنود ومخابرات الاحتلال قد داهمت بلدة العيساوية، وانتشرت في اربعة أحياء، بحيث اقتحمت كل فرقة مجموعة من منازل المواطنين التي جرى تفتيشها وتحطيم محتوياتها وترويع قاطنيها واحتجازهم وترهيبهم بالكلاب البوليسية.

وعرف من المعتقلين في العيساوية كل من: محمد عبدالله داري، وشقيقه محمود عبدالله داري، وضياء ايمن عبيد، ومحمد فوزي عبيد، وسفيان ناصر محمود، وشقيقيه محمد واكرم ناصر محمود، وفادي علي مصطفى، وهارون محمد محيسن، ووسيم اياد داري، وزايد العجلوني، وعلي جمال بدر، وباسل محمد درباس، وشقيقه قصي محمد درباس، وسمير اكرم عطيه، ووسيم نايف عبيد، ورشاد امجد ناصر، وحمزه محمد عيسى ناصر، وشقيقه عيسى محمد عيسى ناصر، ومحمود جمال عطيه، ومحمد رجب عبيد.

كما شهدت مناطق عدة فجر اليوم مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان ابرزها في مخيم عقبة جبر باريحا ومخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وجرى اعتقال 3 شبان من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وهم : بلال عمر داود (26 عاما)، ومراد موسى الخمور (25 عاما)، وجمال اسامه العيسة (24 عاما).