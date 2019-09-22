هواوي تتراجع عن قرار مهم لمصلحة مستخدمي "ميت 30"

بعد الكثير من التكهنات والتوقعان، تم التأكد الآن ممن أن سلسلة هواتف "ميت 30" من هواوي لن تكون محملة بتطبيق غوغل أندرويد، وهو قرار مدفوع بالحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

وهذا يعني أن سلسلة هواتف "ميت 30" لن تحتوي على خدمات متجر "غوغل بلاي"، ولا تطبيقات غوغل الأخرى مثل البريد الإلكتروني "جيميل" أو خرائط غوغل أو يوتيوب.

ولكن هذا لا يعني أن مستخدمي "ميت 30" و"ميت 30 برو" سيتركون في العراء، فقد تراجعت هواوي عن قرارها الذي يتعلق بالسماح للمستخدمين بإلغاء تأمين أداة تحميل برنامج "محمل الإقلاع"، أو "لونتش لودر"، أو البرنامج الموكل بتحميل باقي أجزاء نظام التشغيل بعد نجاح اختبارات التشغيل الذاتي، في هواتفهم.

ففي السابق، كان على المستخدمين ملء نموذج طلب لإلغاء تأمين أداة تحميل "تحميل الإقلاع" الخاصة به، ولكن في شهر مايو من عام 2018 اختفى هذا النموذج، مما جعل من المستحيل تقريبا على مالكي الهواتف الذكية من هواوي تخصيص تطبيقات جانبية أو تثبيت أنظمة تشغيل محمولة بديلة مثل نظام التشغيل "لاينيج" Lineage OS مفتوح المصدر.

أما الآن، ونظرا لعدم توافر تطبيق متجر غوغل، المعروف باسم "غوغل بلاي"، على أحدث إصدارات هواوي، فقد عكست الشركة مسارها لتقديم المزيد من الوظائف والخدمات لعملائها، بحسب ما ذكرت