قمة "متحدون ضد ايران" تناقش الملف الايراني في الولايات المتحدة

من المقرر أن يُعقد في الولايات المتحدة الأمريكية قمة تحت عنوان "متحدون ضد ايران"، بمشاركة السعودية والبحرين و الادارة الامريكية و"اسرائيل".

و وفقاً للمصادر، فمن المتوقع أن يتحدث بومبيو في قمة إيران لعام 2019، وكذلك كبار المسؤولين الأمريكيين وكبار القادة من جميع أنحاء العالم وخبراء في الشأن الايراني. و سوف يبحث المؤتمر المحادثات والمناقشات البيئة السياسية والاقتصادية منذ انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، وسيتم التركيز على كيفية استجابة الولايات المتحدة وحلفائها لما سميت بــ "الاستفزازات الإيرانية" الأخيرة في المنطقة.

و من أبرز المشاركين في القمة، عن وزارة الخارجية السعودية وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، و عن البحرين سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة، الشيخ عبدالله بن راشد بن عبدالله آل خليفة .، و من "اسرائيل" ،. رون ريرمير، سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة الى، سيجال مانديلكير، وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشئون تمويل الإرهاب والاستخبارات المالية.