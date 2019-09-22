"هيئة الاستثمار" تمول 18 مشروعًا صغيراً في غزة

مولت هيئة الاستثمار في غزة 18 مشروعًا صغيراً بقيمة إجمالية بلغت 70 الف دولار امريكي.

وأفادت اللجنة الحكومية لتمويل المشاريع الصغيرة المعروفة باسم "هيئة الاستثمار" في بيان صحفي بأن المشاريع التي تم تمويلها شملت: عيادات أسنان وصالونات حلاقة وكوافير، ومزرعة دجاج بياض، ومزرعة أرانب، ومكتب عرائض، وعدد من المشاتل، والدفيئات الزراعية، ومنجرة ومركز تعليمي ومغسلة ومشحمة، إضافة إلى عددٍ من المشاريع متناهية الصغر، مثل بسطة مشروبات ساخنة وأخرى لبيع المنتجات الغذائية ومواد تنظيف.

وذكرت اللجنة أن استقبال طلبات تمويل المشاريع مستمر وفق الشروط المعلنة عبر موقعها الإلكتروني.