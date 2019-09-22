موعد اجازة منتصف العام ١٤٤١والتقويم الدراسي الجديد

اعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن خطة التقويم الدراسي الرسمية للعام الحالي 1441 وذلك لطلاب وطالبات مدارس السعودية الحكومية والأهلية.

كما وصرحت الوزارة ان هذا العام 1441 سيستمر لأول مرة في شهر رمضان المبارك حتى 14 /9/ 1441، ثم تستأنف الدراسة في 8/ 10 /1441، على أن تبدأ الاختبارات النهائية بعدها بيومين، 10 /10 / 1441، وتبدأ الإجازة النهائية في 19 /10/ 1441.

وبينت الوزارة انه في موعد الدراسة هناك 3 إجازات مجموعها 40 يوما، الأولى يوم واحد إجازة اليوم الوطني في 24 /1/ 1441، والثانية إجازة منتصف العام الدراسي في 7 /5/ 1441، والثالثة إجازة عيد الفطر المبارك التي تبدأ في شهر رمضان المبارك.

ويعد العام الدراسي الحالي الأطول مقارنة بالعام الماضي، إذ تصل أسابيع دراسته إلى 16 أسبوعاً تتضمن 179 يوما للدراسة الفعلية في الفصلين الدراسيين، فيما العام الماضي 1440 لم تتعد أسابيع الدراسة 15 أسبوعا بإجمالي أيام دراسة بلغت 169 يوما، بفارق نحو10 أيام، وتعد إجازة نهاية العام الجديد 1441 هي الأقصر، إذ لأول مرة لا تصل إلى 3 أشهر، حيث تبدأ في 19 /10/ 1441 وتنتهي في 11 /1/ 1442 "موعد بداية العام الدراسي الجديد".