اجازة العيد الوطني السعودي 2019 للقطاع الخاص

تستعد المملكة العربية السعودية للاحتفال بـ اليوم الوطني 89 في كافة أنحاء المملكة بتنظيم الفعاليات والمهرجانات الغنائية والفنية وإطلاق الألعاب النارية في مشهد احتفالي عظيم تشهده المملكة.

وفي هذا اليوم الوطني يحصل موظفو الدولة والقطاع الخاص في السعودية على إجازة لمدة يوم واحد بمناسبة اليوم الوطني في 23 سبتمبر من كل عام، وتحل هذه الذكرى الغالية في العام الجاري يوم الاثنين 24/1/1441 هـ، 23/9/2019م.

يذكر أن اليوم الوطني السعودي هو يوم توحيد أراضي ومدن المملكة العربية السعودية تحت راية مؤسسها "الملك عبدالعزيز آل سعود"، حيث أنشأ مرسوم ملكي ويفيد بتحويل اسم الدولة من مسمى (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى مسمى المملكة العربية السعودية.

وتم اعتماد اسم المملكة على هذا يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق للأول وكان يوافق بالميلادي لتاريخ 23 سبتمبر 1932 م، وذلك بحسب ما سجل التاريخ السعودي.

جدير بالذكر، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية, ووزارة التعليم والمؤسسات التابعة للقطاع الحكومي والخاص, سبق أن نشرت خبراً عن تحديد موعد إجازة اليوم الوطني السعودي للعام الجاري, وفي أي تاريخ سيكون، وكم يوماً ستمتد العطلة الرسمية للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، وجاء في بيانٍ حول ذلك ما يلي:

- إجازة اليوم الوطني 1441هـ لموظفي قطاع وزارة التعليم والطلاب يوم الجمعة والسبت والأحد والاثنين.

- إجازة اليوم الوطني 1441هـ لموظفي القطاع الحكومي يومَي الأحد والاثنين.

- إجازة اليوم الوطني 1441 هـ لموظفي القطاع الخاص يوم الاثنين فقط.