الصحة تعلن عن هوية المواطنة التي أعدمها الاحتلال عند حاجز قلنديا

أبلغ الارتباط المدني وزارة الصحة الفلسطينية، بهوية المواطنة التي استشهدت الأربعاء الماضي، بعد إطلاق الاحتلال النار عليها، عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وقالت وزارة الصحة، في تصريح صحفي، مساء اليوم الأحد، أن الشهيدة هي نايفة محمد كعابنة (٥٠ عاماً).

وأصيبت كعابنة على حاجز قلنديا بعد إطلاق قوات الاحتلال "الإسرائيلي" النار على جسدها بشكل مباشر بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن، واستشهدت لاحقًا بعد مماطلة الاحتلال في إسعافها ونقلها للمستشفى.

وفق شهود عيان، فقد ترك قوات الاحتلال كعابنة تنزف وتغرق في دمائها لوقت طويل، قبل أن يتم اعتقالها، ثم أعلن فيما بعد عن استشهادها متأثرة بجراحها.

وأكد الشهود أن الفتاة أضلت المسلك المخصص للمشاة على الحاجز وأصيبت بجروح، مشيرة إلى أنه رافق إطلاق النار على المواطنة، اعتداء قوات الاحتلال على المواطنين المتواجدين في المكان، ورشهم بغاز الفلفل، ومنع العمال من الدخول، وإغلاق الحاجز بالاتجاهين.