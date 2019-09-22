نتائج السادس الاعدادي 2019 الدور الثاني موقع ناجح

اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2019، وذلك في جميع المحافظات العراقية ، وذلك عبر موقع وزارة التربية العراقية.
وكان طلاب الصف السادس الاعدادي 2019 الدور الثاني قد انتهوا من أداء آخر امتحان لهم، وبدأت بعدها أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة الكنترولات المخصصة لذلك لسرعة الانتهاء من النتيجة وإعلانها للطلاب الذي يعيشون حالة من التوتر والقلق للاطمئنان على ما قدموه خلال فترة الامتحانات الماضية.
كما واوضح مسئول في وزارة التربية والتعليم بالعراق أن معظم اختبارات السادس الاعدادي الدور الثاني 2019 قد جاءت في مستوى الطالب المتوسط ولم يخرج أي سؤال في ورقة الامتحان عن المقرر الدراسي للطلاب.
- رابط موقع وزارة التربية العراقية
- صفحة وزارة التربية العراقية عبرالفيس بوك الرسمية
- رابط موقع النجاح
- قناة رسمية لوزارة التربية العراقية التليكرام
نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2019:
|اسم المحافظة
|تحميل النتيجة العلمى
|تحميل النتيجه الادبي
|نتائج السادس الاعدادي 2019 في الرصافة الأولى.
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|نتائج السادس الاعدادي 2019 في الرصافة الثانية.
|تم التحميل
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|نتائج السادس الاعدادي في الرصافة الثالثة.
|تم التحميل
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|نتائج السادس الاعدادي 2019 دهوك
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|نتائج السادس الاعدادي 2019 في الكرخ الأولى.
|تم التحميل
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|نتائج السادس الاعدادي 2019 في الكرخ الثانية.
|تم التحميل
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|نتائج السادس الاعدادي 2019 في الكرخ الثالثة.
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|نتائج السادس الاعدادي 2019 في البصرة.
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|نتائج السادس الاعدادي 2019 في نينوى.
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|نتائج السادس الاعدادي 2019 في الأنبار.
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|نتائج السادس الاعدادي 2019 في المثنى.
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|نتائج السادس الاعدادي 2019 في النجف.
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|نتائج السادس الاعدادي 2019 في كربلاء.
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|نتائج السادس الاعدادي 2019 في واسط.
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|نتائج السادس الاعدادي 2019 في ديالي
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|نتائج السادس الاعدادي 2019 ذي قار
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|نتائج السادس الاعدادي 2019 في صلاح الدين.
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|نتائج السادس الاعدادي 2019 في كركوك.
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|نتائج السادس الاعدادي 2019 في ميسان.
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|نتائج السادس الاعدادي 2019 في القادسية.
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|نتائج السادس الاعدادي 2019 في أربيل.
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|نتائج السادس الاعدادي 2019 في خارج العراق.
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