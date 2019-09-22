نتائج السادس الاعدادي 2019 الدور الثاني موقع ناجح

اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2019، وذلك في جميع المحافظات العراقية ، وذلك عبر موقع وزارة التربية العراقية.

وكان طلاب الصف السادس الاعدادي 2019 الدور الثاني قد انتهوا من أداء آخر امتحان لهم، وبدأت بعدها أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة الكنترولات المخصصة لذلك لسرعة الانتهاء من النتيجة وإعلانها للطلاب الذي يعيشون حالة من التوتر والقلق للاطمئنان على ما قدموه خلال فترة الامتحانات الماضية.

كما واوضح مسئول في وزارة التربية والتعليم بالعراق أن معظم اختبارات السادس الاعدادي الدور الثاني 2019 قد جاءت في مستوى الطالب المتوسط ولم يخرج أي سؤال في ورقة الامتحان عن المقرر الدراسي للطلاب.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2019: