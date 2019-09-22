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نتائج السادس الاعدادي 2019 الدور الثاني موقع ناجح

  • فلسطين اليوم
  • 21:29 - 22 سبتمبر 2019
نتائج السادس الاعدادي 2019 الدور الثاني نتائج السادس الاعدادي 2019 الدور الثاني
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اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2019، وذلك في جميع المحافظات العراقية ، وذلك عبر موقع وزارة التربية العراقية.

وكان طلاب الصف السادس الاعدادي 2019 الدور الثاني قد انتهوا من أداء آخر امتحان لهم، وبدأت بعدها أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة الكنترولات المخصصة لذلك لسرعة الانتهاء من النتيجة وإعلانها للطلاب الذي يعيشون حالة من التوتر والقلق للاطمئنان على ما قدموه خلال فترة الامتحانات الماضية.

كما واوضح مسئول في وزارة التربية والتعليم بالعراق أن معظم اختبارات السادس الاعدادي الدور الثاني 2019 قد جاءت في مستوى الطالب المتوسط ولم يخرج أي سؤال في ورقة الامتحان عن المقرر الدراسي للطلاب.

 

نتائج  السادس الاعدادي الدور الثاني 2019:

اسم المحافظة  تحميل النتيجة العلمى تحميل النتيجه الادبي
نتائج  السادس الاعدادي  2019 في الرصافة الأولى. تم التحميل تم التحميل
نتائج  السادس الاعدادي 2019 في الرصافة الثانية. تم التحميل تم التحميل
نتائج  السادس الاعدادي في الرصافة الثالثة. تم التحميل تم التحميل
  نتائج  السادس الاعدادي 2019 دهوك تم التحميل تم التحميل
نتائج  السادس الاعدادي 2019 في الكرخ الأولى. تم التحميل تم التحميل
نتائج  السادس الاعدادي 2019 في الكرخ الثانية. تم التحميل تم التحميل
نتائج  السادس الاعدادي 2019 في الكرخ الثالثة. تم التحميل تم التحميل
نتائج  السادس الاعدادي 2019 في البصرة. تم التحميل تم التحميل
نتائج  السادس الاعدادي 2019 في نينوى. تم التحميل تم التحميل
نتائج السادس الاعدادي 2019 في الأنبار. تم التحميل تم التحميل
  نتائج  السادس الاعدادي 2019 في المثنى. تم التحميل تم التحميل
نتائج  السادس الاعدادي 2019 في النجف. تم التحميل تم التحميل
  نتائج  السادس الاعدادي 2019 في كربلاء. تم التحميل تم التحميل
نتائج  السادس الاعدادي   2019 في واسط. تم التحميل تم التحميل
نتائج  السادس الاعدادي 2019  في ديالي تم التحميل تم التحميل
  نتائج  السادس الاعدادي  2019 ذي قار تم التحميل تم التحميل
نتائج السادس الاعدادي 2019 في صلاح الدين. تم التحميل تم التحميل
  نتائج  السادس الاعدادي 2019 في كركوك. تم التحميل تم التحميل
نتائج  السادس الاعدادي  2019 في ميسان. تم التحميل تم التحميل
نتائج  السادس الاعدادي 2019 في القادسية. تم التحميل تم التحميل
نتائج  السادس الاعدادي 2019 في أربيل. تم التحميل تم التحميل
نتائج  السادس الاعدادي 2019 في خارج العراق. قيد التحميل تم التحميل
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