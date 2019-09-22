مقتل مستوطنة متأثرة بجراح صواريخ "جحيم عسقلان"

لقيت مستوطنة "إسرائيلية" مصرعها، اليوم الأحد، متأثرة بجراح أصيب بها جراء صواريخ أطلقتها المقاومة الفلسطينية تجاه الأراضي المحتلة في نوفمبر عام 2018.

وقال موقع "واللاه" العبري، أن "نينا غينسدنوفا" (74 عامًا) توفيت في مستشفى شيبا في تل ابيب والتي اصيبت بشظايا صاروخ سقط علي مدينة عسقلان خلال مواجهات بين "اسرائيل" وقطاع غزة في شهر نوفمبر العام الماضي 2018.

يشار إلى أن سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أمطرت المستوطنات "الإسرائيلية" وخاصة مدينة "عسقلان" بمئات الصواريخ، وذلك رداً على جرائم واعتداءات الاحتلال بحق الفلسطينيين.