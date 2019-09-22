اسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2019

اعلنت التربية في بغداد عن انهاء كافة التجهيزات الخاصة بنتائج القرعة العلنية للمشمولين بوظائف التعيين الجديدة لتربية بغداد كمعلم و أستاذ للعام 2019 في محافظة الكرخ والرصافة الأولى والثانية والثالثة .

وأكدت المديرية على ظهور النتائج خلال ساعات اليوم الأحد لجميع المتقدمين لوظائف تعيينات تربية بغداد للعام 2019 ، مؤكدةً أن النتائج ظهرت عبر موقع تربية بغداد وعدد كبير من المواقع الاخبارية المحلية.

كما وأكد عضو مجلس المحافظة، ماجد الساعدي، أن أسماء المقبولين للتعين من المدرسيين خضعت الى المفاضلة من حيث المعدل والاختصاص، إضافة الى منح نسبة 5% للكفاءات، و6 درجات للمحاضرين مع تساوي الدراسة الصباحية والمسائية لهذه الشريحة”.

واضاف عضو المجلس، أن التخصيص المالي لتعيينات تربية بغداد تم توفيره من قبل وزارة المالية ، على أن يتم مباشرة كافة المقبولين للتعيين بترويج المعاملات الخاصة بهم فور اعلان النتائج مباشرة .

من الجدير بالذكر، أعلنت تربية بغداد في وقت سابق وجود 13 الف درجة وظيفية فـي حـين بلغ عـدد المتقدمين لتلك الدرجات 150 الف متقدم .

الفائزين بتعيينات التربية الرصافة الاولى 2019 معلم وأستاذ من خلال ( الرابط التالي )

الفائزين بتعيينات التربية الكرخ الثالثة 2019 معلم وأستاذ من خلال ( الرابط التالي )

الفائزين بتعيينات التربية الكرخ الثانية 2019 معلم وأستاذ من خلال ( الرابط التالي ) .