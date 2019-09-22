تواصل فعاليات اليوم الوطني 89 في السعودية بحضور لافت

تستقبل المدرسة الأميرية بالهفوف استقبال الزوار، في حضور واضح من المواطنين وفرق الكشافة السعودية والجاليات الذين شاركوا في أداء العرضة بطريقتهم الخاصة في اليوم الوطني89 بالسعودية.

وتنفذ العرضة جمعية الثقافة والفنون، والتي تأتي ضمن فعاليات اليوم الوطني التاسع والثمانون بالأحساء.

ويلاحظ حضورًا كبيرا في فعاليات أسواق القرية من العوائل في الفعاليات الترفيهية المقدمة لهم وسط أجواء وطنية توشحت باللون الأخضر.

وتغنى الأطفال في مدينة جواثا السياحية بأغاني الفخر والاعتزاز وهم يرددون الاغاني الوطنية وسط تفاعل كبير من الحضور، ما يضفي رونقا خاصا على الفعالية.

والجدير بالذكر، أن فعاليات هيئة الترفيه تستمر بجوار مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء الرياضية وفعاليات الترفيه المنوعة المجمعات التجارية المتنوعة،

ويشار إلى أنه ستقام أمسية ( كلنا جنود الوطن ) وعرض وختام مسابقة الافلام في جمعية الثقافة والفنون .