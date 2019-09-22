نتنياهو: إما حكومة تضم مؤيدين لقتل جنودنا واما حكومة وحدة وطنية 

ردا على توصية حزب القائمة العربية المشتركة على بيني غينتس لتشكيل الحكومة، قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو: " إن هناك خياران اما اقامة حكومة اقلية ترتكز على القائمة العربية التي تنكر حق اسرائيل بالوجود كدولة يهودية ديمقراطية وهذا الحزب يمجد منفذي العمليات الذين يقتلون جنودنا والمستوطنين، و إما اقامة حكومة وطنية، لذلك سأعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية و لا يوجد حل اخر".

اعلن عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، احمد الطيبي بان حزب القائمة سيوصي رئيس كيان الاحتلال، رؤوف ريفلن بتكليف الحزب رئيس حزب كحول لفان بيني غينتس لتشكيل حكومة الاحتلال.

وقال الطيبي: "سنفعل كل شيئ للاطاحة ببنيامين نتنياهو".

من جانب اخر قال رئيس حزب "اسرائيل بيتنا"، افيغدور ليبرمان: " لن نوصي لا بنتنياهو ولا غينتس و القائمة العربية المشتركة اعدائنا ".