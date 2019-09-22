بعد انتصار خلوف.. الجهاد تدعو لأوسع حملة شعبية لإسناد المضربين عن الطعام

باركت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين انتصار الأخ المجاهد المهندس سلطان خلوف الذي خاض معركة الاضراب لمدة 67 يوما من الصمود والتحدي مطالبا بالحرية والعزة والكرامة.

وقال الحركة في بيان صحفي لها مساء اليوم الأحد، وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، أن الأسير المهندس سلطان خلوف سطّر ملحمة صمود كبير أثبت خلالها أن الإرادة لا تقهر وأن صاحب الحق أقوى من كل الجبروت الصهيوني.

وهنأت شعبنا وأهلنا في بلدة برقين الصامدة ومدينة جنين وسائر الضفة والقدس ونشيد بكل الأحرار الذين يساندون الأسرى في نضالهم.

وأكدت الحركة في بيانها، على استمرار مؤازرة الأسرى ودعمهم حتى الحرية، داعية إلى أوسع حملة شعبية لإسناد الأبطال المضربين وفي مقدمتهم القائد طارق قعدان.

ووجهت الجهاد، التحية لوسائل الاعلام ولكل من يقف بجانب الأخوة المضربين ويبذل جهدا قانونيا أو سياسيا في الدفاع عنهم وفضح الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال المجرم بحقهم