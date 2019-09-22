حقيقة وفاة احمد الصعري فى المغرب بعد صراع طويل مع المرض

اعلنت وسائل اعلام مغربية ،مساء اليوم الأحد 22 سبتمبر، عن وفاة الفنان المسرحي احمد الصعري وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.

و كتب الاعلامي رشيد علالي مقدم برنامج رشيد شو على صفحته بانستاغرام يقول : ” الفنان احمد الصعري في ذمة الله”.

كما وقال موقع ( 2M) المغربي، إن الفنان أحمد الصعري فارق الحياة اليوم الأحد بعد أن ألزمه المرض فراشه سنوات طويلة، حيث عبر الكثيرون عن حزنهم العميق لوفاته.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان أحمد الصعري، يعتبر من الجيل الأول للمسرحيين المغاربة، إذ بدأ مساره الفني في المسرح وعمره لم يتجاوز 16 سنة، من خلال مشاركته كمدرب في غابة المعمورة، منذ سنة 1956، صحبة فرقة التمثيل المغربي، التي كانت تضم الطيب الصديقي، وأحمد الطيب لعلج، ومحمد عفيفي وعبد الصمد الكنفاوي ومحمد الحبشي وغيرهم من رواد المسرح المغربي.

التحق الصعري خلال مساره الفني، بفرقة المعمورة، ثم فرقة الطيب الصديقي، وانطلاقا من سنة 1965 عين أستاذا بالمعهد البلدي للموسيقى والمسرح والرقص بالدارالبيضاء، حيث تخرج على يديه عدد من نجوم الكوميديا والمسرح أمثال الكوميدي الحسين بنياز “باز”، والثنائي عزيز سعد الله وخديجة أسد، والمسرحي ميلود الحبشي.