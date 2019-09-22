مشاهدة مباراة عمان والسعودية بث مباشر اليوم الاحد 22/9/2019

يستعد كل من الفريق السعودي وعمان اليوم الاحد 22 من سبتمبر، لاقامة مباراة ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 تحت 16 سنة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة فى البطولة الآسيوية.

مشاهدة مباراة السعودية مع عمان اليوم فى مواجهة قوية تجمع المنتخبين ، وذلك في تمام الساعة الثامنة وعشرون دقيقة مساء بتوقيت مصر، وتمام الساعة التاسعة وعشرون دقيقة مساء بتوقيت السعودية ، كما ويدخل كلا من المنتخبين اللقاء ويسعوا الى تحقيق الفوز والتقدم فى منافسات البطولة الآسيوية، وذلك على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة).

وفي سياق منفصل، يعد المنتخب العربي السعودي لكرة القدم هو ممثل السعودية الرسمي في رياضة كرة القدم، كما وتأسس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في العام 1956، وانضم إلى الفيفا ويلقب الفريق من قبل المشجعين بالصقور أو الأخضر أو الصقور الخضر.

اما منتخب سلطنة عُمان لكرة القدم ، هو ممثل عُمان الرسمي في رياضة كرة القدم، و يشرف عليه الاتحاد العُماني لكرة القدم. تأسس الاتحاد العُماني لكرة القدم عام 1978م و انضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 1979م.