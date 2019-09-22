كورة لايف مشاهده مباراه ليفربول وتشيلسي بث مباشر كورة ستار يوتيوب مباشر

يلتقى النجم المصري محمد صلاح لم يشهد أي هزمية منذ بدأ الدوري وحتي الان ولكن المستوي الذي يقدمه لم يرضي الجماهير وخصوصا بعد الهزيمة أمام فريق نابولي في مشواره الأوربي بدوري المجموعات ، وفي المقابل يدخل فريق البلوز بخسارة مباراة وفوز في أتنين وتعادل مثلهم ليكون أقل مستوي عن الموسم الماضي..

تنطلق المواجهة بين فريقي ليفربول وتشيلسي في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 17:30 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 2 ويعلق علي اللقاء رؤوف خليف..

نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي مباشر في لقاء اليوم الأحد 22 / سبتمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي ليفربول وتشيلسي مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

تشكيلة تشيلسي اليوم لمواجهة ليفربول هي كلا من : كيبا وتوموري – روديجير – كريستنسن – ازبيليكويتا وجورجينيو ومونت – كوفاسيتش والونسو – أبراهام – ويليان.

تشكيل نادي ليفربول اليوم ، من حراسة المرمى ادريان و ارنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون بالدفاع و ميلنر، هيندرسون، فابينيو وسط ، محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو بالهجوم.