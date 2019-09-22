مشاهدة مباراة العراق وقيرغيزستان بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة العراق وقيرغيزستان ، اليوم 22 من سبتمبر، وذلك ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 تحت 16 سنة ضمن منافسات الجولة الثالثة فى البطولة الآسيوية.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر، وتمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، حيث يدخل كلا من المنتخبين اللقاء ويسعوا الى تحقيق الفوز والتقدم فى منافسات البطولة الآسيوية ، كما وتقام المباراة على الملعب الوطني بمدينة دار السلام عاصمة تنزانيا.

يقود المنتخب السوداني المدير الفني زدرافكو لوجاروشيتش، هذا ويذكر أن منتخب السودان للمحليين لم يخوض الدور التمهيدي من التصفيات بعد عدم مشاركة لمنتخب الأثيوبي.

وفي سياق اخر، منتخب السودان لكرة القدم الملقب بصقور الجديان هو الممثل الرسمي للسودان في البطولات القارية ويشرف عليه الاتحاد السوداني لكرة القدم.