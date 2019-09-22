جيش الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن عملية خانيونس "حد السيف"

كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد تفاصيل جديدة عن فشل القوة الإسرائيلية الخاصة في تنفيذ عملية داخل مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة والتي تم كشف أمرها وقتل وإصابة عدد من عناصرها على أيدي عناصر المقاومة الفلسطينية.

وبث جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو لحظة العملية الفاشلة حيث تظهر طائرة إسرائيلية على الأرض بانتظار نقل عناصر القوة الخاصة، وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الطائرة بقيت على الأرض تنتظر عناصر القوة الخاصة لمدة 3 دقائق.

وجاء على لسان عناصر القوة الخاصة وطاقم الطائرة ما يلي: "هل ترى المزيد من المقاتلين في منطقتي؟ الطيار: لا أعرف ما إذا كان الجميع صعد - الجيش الإسرائيلي يبث مقاطع من إشارات اللاسلكي بين الجنود ومروحية الإنقاذ ليلة عملية القوات الخاصة في خان يونس، ففي ظل المخاطر والظروف الصعبة ظل أفراد الإنقاذ على الأرض لضمان عدم وجود مقاتلين في غزة".

وأوضح أن المروحية بقيت على الأرض لمدة 3 دقائق في خان يونس، مشيرًا إلى أن 48 ثانية حتى صعد جميع المقاتلين، و2:22 دقيقة أخرى حتى انتهى طاقم المروحية من التأكد من عدم وجود جنود في المكان.

وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس أعلنت اكتشاف قوة خاصة إسرائيلية بتاريخ (11/11/2018) ما أوقع اشتباك عنيف بين العناصر الخاصة الإسرائيلية وعناصر المقاومة حيث استشهد 7 مقاومين وقتل ضابط وأصيب عدد أخر من جنود الاحتلال.