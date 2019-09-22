مشاهدة مباراة سوريا ضد باكستان بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة سوريا مع باكستان فى بث مباشر لايف، اليوم الاحد 22 سبتمبر، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا لمونديال 2022 تحت 16 سنة.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة الخامسة وخمس وعشرون دقيقة مساء بتوقيت فى مصر، وتمام الساعة السادسة وخمس وعشرون دقيقة مساء بتوقيت السعودية، وذلك على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، وذلك عبر قناة السعودية الرياضية 1 اتش دي.

في السياق نفسه، يدخل كل من المنتخبين اللقاء ويسعوا الى تحقيق الفوز والتقدم فى منافسات البطولة الآسيوية، ويعد منتخب سوريا لكرة القدم هو ممثل الجمهورية العربية السورية الرسمي في رياضة كرة القدم، كما وتأسّس الاتحاد السوري لكرة القدم في العام 1936، وانضم إلى الفيفا في العام 1937. تصنيفه الحالي 89. ويعتبر الاتحاد السوري لكرة القدم من مؤسسي الاتحاد العربي لكرة القدم.