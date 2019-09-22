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تحميل شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي للمستوى الرابع

  • فلسطين اليوم
  • 16:27 - 22 سبتمبر 2019
شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي للمستوى الرابع شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي للمستوى الرابع
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ازداد البحث في الفترة الاخيرة في المغرب على رابط روائز شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي 2019 لكل من المستوى الرابع – الخامس – السادس ، حيث سنعرض لكم كل من هذه الروابط والاخبار التعليمية العامة.

نتابع معكم نتائج التقويم التشخيصي، المستوى الرابع ابتدائي 2019-2020 جميع المواد بصيغة PDF و DOC فرنسية و عربية خاصة ببرنامج عتبة, لمادة الرياضيات, النشاط العلمي, اللغة العربية, اللغة الفرنسية, الإجتماعيات, التربية الإسلامية, التربية التشكيلية, اضافة الى الاطار المرجعي والروائز و تقرير التقويم التشخيصي و الجذاذات.

 

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