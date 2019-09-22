الفصائل تعقد مؤتمرًا هامًا غدًا الاثنين

دعت الفصائل والقوى السياسية في قطاع غزة مساء اليوم الأحد، وسائل الاعلام لتغطية المؤتمر الصحفي المهم بشأن مبادرة الفصائل الجديدة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

وسيعقد المؤتمر غدًا الاثنين الساعة 11.30 صباحا في ساحة الجندي المجهول في مدينة غزة.

وكان عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض كشف لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية في وقت سابق عن مبادرة فصائيلية جديدة تتكون من 4 نقاط رئيسية هي:-

1/ تقدير الجهود المصرية المبذولة لاستعادة الوحدة وانهاء الانقسام الفلسطيني

2/ اعتبار جميع الاتفاقات الموقعة منذ عام 2005 حتى عام 2017 جميعها مرجعية لاتفاق المصالحة.

3/ عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل ولجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير للاتفاق على جدول زمني يتناول المرحلة الانتقالية التي تمتد إلى عام من أكتوبر حتى يوليو القادم، والمرحلة الانتقالية يجري فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتُبحث آلية عملها وآليات تسلمها لمهماتها وتهيئة المناخات الداخلية بوقف الاعتقالات ووقف التراشق الإعلامي ووقف أي إجراءات تمس حياة المواطنين، وآليات الانتخابات الشاملة على قاعدة التمثيل النسبي الكامل

4/ المسالة الأخيرة من المبادرة هو منظمة التحرير الفلسطينية وسبل تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بشأنها.