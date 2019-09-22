مشاهدة مباراة اليمن وبنغلادش بث مباشر اليوم الاحد 22/9/2019

يستضيف ملعب اكاديمية اسباير ، اليوم الاحد 22 سبتمبر، منتخب اليمن مع منتخب بنغلادش، وذلك فى مواجهة قوية يسعى فيها المنتخب اليمنى الى مواصلة تحقيق النتائج الجيدة والتقدم فى منافسات البطولة الآسيوية .

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر ، وتمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية وفلسطين وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة فى البطولة الآسيوية، كما وستنقل المباراة من خلال قناة اليمن وكذلك قناة السعيدة وهي القنوات اليمنية وكذلك من خلال قناة الكأس القطرية الرياضية.

يسعى منتخب الناشئين لحسم تأهله بالفوز حتى لا يدخل في حسابات معقدة كون مباراة المنتخبين القطري والبوتاني ستتبع مباراة منتخبنا وسيسعى فيها العنابي للفوز بأكبر قدر من الأهداف لخطف بطاقة التأهل، لامتلاكه أربع نقاط وهدفين صافيين وفوز على بنغلادش بهدفين وتعادل أمام منتخبنا 1/1.

تعتبر المباراة اليوم بين كل من بنغلادش واليمن ، مباراه مصيرية ومهمة للمنتخب اليمني وذلك بعد تعادله في مباراته ضد قطر والتي إنتهت بنتيجة 1:1 لكلا الفريقين.

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