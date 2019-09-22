مشاهدة مباراة وست هام يونايتد ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت كول كورة Livestream

مباراة وست هام يونايتد ومانشستر يدخل فريق مانشستر يونايتد مباراة اليوم، رافعاً شعار الفوز ولا بديل عنه، والإستمرار في سلسلة الفوز والنتائج الرائعة الذي يقدمه الفريق، خاصة بعدما حقق الفوز على فريق إف سي أستانا بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الأولي بالدوري الأوروبي، وحصد الفريق أول ثلاثة نقاط له في مشواره الأوروبي، حيث يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، بينما يحتل فريق وست هام يونايتد المركز الثامن برصيد 8 نقاط أيضاً.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد، حيث تذاع المباراة بين مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد، عبر قناة “بي إن سبورتس 2″، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة مانشستر يونايتد أمام وست هام يونايتد، حيث استقر أولي جونار سولشيار، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، على الدفع بالتشكيل الأساسي للفريق، في مواجهة فريق وست هام يونايتد، في المباراة المثيرة بينهما، والمقرر إنطلاقها في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد، الموافق 22 سبتمبر الجاري، على استاد لندن الأولمبي، ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، ومن المقرر أن تذاع المباراة بين مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد، حصرياً عبر قناة “بي إن سبورتس 2”.