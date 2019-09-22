ريفلين يلتقي مبعوث واشنطن للسلام وهذا ما بحثه الطرفين

التقى رئيس الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اليوم الأحد، المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات لمناقشة أخر المستجدات السياسية على الساحة "الإسرائيلية" خاصة بعد انتخابات الكنيست.

وقد حضر اللقاء السفير الأميركي دافيد فريدمان، وفقًا للقناة 13 العبرية والتي لم تفصح عن طبيعة وتفاصيل الاجتماع أو والنقاط التي تم بحثها.

وتتوقع الصحيفة العبرية أن اللقاء بحث ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية "إسرائيلية" تمهيدًا لقبول خطة السلام الأمريكية والتي تعرف باسم "صفقة القرن" والمقرر نشرها قريبًا.

والتقى غرينبلات يوم الجمعة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ومن المقرر أن يلتقى بيني غانتس زعيم حزب أزرق- أبيض اليوم الأحد.

وسيبدأ ريفلين اليوم مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية، حيث سيستقبل عددًا من الأحزاب في أوقات مختلفة.

وكانت النتائج الرسمية أشارت إلى تقدم غانتس على نتنياهو بفارق مقعدين فيما حصلت القائمة العربية على 13 مقعدًا.