بحجة البناء دون ترخيص.. الاحتلال يهدم منزلا في مدينة قلنسوة بالداخل المحتل

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد، منزلًا في طور البناء بمدينة قلنسوة في الداخل الفلسطيني المحتل بحجة عدم توفر الترخيص.

وذكرت مصادر محلية أن أليات الهدم مدعومة بحماية الشرطة اقتحمت منطقة السهل الغربي في قلنسوة وأغلقت الطرق المؤدية إليهان وهدمت المنزل الذي تم هدمه يعود لعائلة أبو عرار.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال سبق وأن هدمت منزلين لعائلة أبو عرار في نفس المنطقة قبل 4 أعوام.

وتشهد بلدات الداخل الفلسطيني تصاعدًا في جرائم الهدم الإسرائيلية في وقت تضع السلطات العراقيل أمام عشرات آلاف المنازل الفلسطينية للحصول على تراخيص البناء في ظل أزمة السكن التي يعيشها الفلسطينيون بسبب سياسة الاحتلال التي تهدف لمنع توسع البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48.