اتحاد الاذاعات ووزارة الاعلام يختتمان دورة "إعداد المحتوى في الإعلام الجديد"

اختتم اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية اليوم الاحد 22 ديسمبر 2019 دورة (إعداد المحتوى للحملات الاعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي) بالتعاون مع وزارة الاعلام الفلسطينية بمشاركة 20 مؤسسة إعلامية فلسطينية محلية.

وكرم الاتحاد، المشاركين في الدورة بواقع 24 ساعة، وتم توزيع شهادات معتمدة من وزارة الاعلام، وذلك بحضور المحاضر أ. سائد حسونة، ومنسق الاتحاد الصحفي صالح المصري، وممثل عن وزارة الإعلام د. مؤمن عبد الواحد.

وتحدث منسق اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية صالح المصري، عن دور توعية الصحفيين في كيفية ممارسة أدائهم الاعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل فعال وصحيح، أمام جمهور واسع ومتعدد الثقافات.

واستعرض المصري، أهمية الدورة المنعقدة في ظل انتشار الشائعات والأخبار المفبركة على مواقع التواصل سواء عن دراية من النشطاء أو دون ذلك، والعمل على الحد منها خاصةً في وقت الأزمات وأكد على أهمية أن يتعلم النشطاء الأساليب المهنية الصحيحة لنشر المحتوى تجنباً لإغلاق صفحاتهم من قبل إدارة فيسبوك.

في حين أكد الدكتور مؤمن عبد الواحد مدير العلاقات العامة والتدريب بوزارة الاعلام أهمية الدورة في تطوير مهارات الصحفيين الفلسطينيين الذين هم بحاجة لتدريب في إدارة المحتوى نظرا لما يواجه النشطاء من إشكاليات كبيرة في هذا الجانب.

ووجه عبد الواحد شكره لاتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية على ما بذلوه من جهد في تدريب الكوادر الاعلامية داعيا المؤسسات والهيئات النقابية للاهتمام بتدريب النشطاء والصحفيين وطلبة الإعلام.

وقال المحاضر سائد حسونه، "إن بعض منصات مواقع التواصل أبرزها "فيس بوك" تحارب المحتوى الفلسطيني بأشكال متعددة"، مضيفاً بان دورة "إعداد المحتوى" جاءت في إطار رسم محتوى فلسطيني يوصل رسالته السامية للعالم أجمع.

وأشار إلى أن المحتوى الفلسطيني بدأ يأخذ منحى متميز في مواقع التواصل العالمية في فضح جرائم الاحتلال ومحاسبته أحيانًا على بعض انتهاكاته ضد الفلسطينيين.

ووجه حسونه كل الشكر للمتدربين على حضورهم المميز، والاهتمام للمعرفة إدارة محتوى فلسطيني جيد، على أن يكون في المستقبل دورات متخصصة بشكل أكبر تتوج بصياغة الدليل التدريبي المعتمد في إعداد وادارة وصناعة المحتوى في الاعلام الجديد.

مؤكدا أن دورة إعداد المحتوى هي من الدورات المميزة التي تعتمدها وزارة الاعلام الفلسطينية ضمن برامجها ودورتها، ومن الدورات المهمة في الإعلام والتواصل الاجتماعي.

تأتي دورة "إعدادالمحتوى"، ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي يقدمها اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية للصحفيين من أجل تطوير أدائهم وابداعاتهم الصحفية.

وتخللت الدورة "إعداد المحتوى" على مدار المحاضرات مواضيع عدة منها: محاربة "الفيسبوك" للمحتوى الفلسطيني، عكس المحتوى "الاسرائيلي" الذي يعمل على تعزيزه، والتعرف على أدوات البحث على الكلمات الدلالية والهاشتقات، ومكونات فريق الحملات الاعلامية وطبيعة كل أداء منهم، إلى جانب التعلم على المبادئ الاساسية للتصميم والمونتاج.











