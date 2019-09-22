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مشاهدة مباراة فلسطين وجزر المالديف بث مباشر الآن - يلا شوت

  • فلسطين اليوم
  • 13:44 - 22 سبتمبر 2019
مشاهدة مباراة فلسطين وجزر المالديف بث مباشر الآن - يلا شوت مشاهدة مباراة فلسطين وجزر المالديف بث مباشر الآن - يلا شوت
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تقام مباراة منتخب فلسطين ضد جزر المالديف، اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019، ضمن بطولة كأس آسيا 2020 تحت 16 سنة.

وانطلقت مباريات التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2020 تحت 16 سنة لكرة القدم، الأربعاء 18 سبتمبر والتي تستضيف فيها قطر المجموعة الخامسة التي تضم منتخبنا الوطني للناشئين، وبجانبه اليمن وبنغلاديش وبوتان.

وفي سياق آخر، تعادل منتخب فلسطين مع منتخب أفغانستان، وذلك في مستهل مشواره بالتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2020، ضمن مباريات المجموعة الثالثة في التصفيات التي تستضيفها العاصمة الايرانية، طهران.

ويختتم منتخب فلسطين مبارياته، اليوم الأحد، بلقاء منتخب جزر المالديف.

ويشارك في التصفيات 47 منتخباً، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.

 وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة على إحدى بطاقات التأهل المباشر للبطولة، فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات.

 

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