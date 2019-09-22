مشاهدة مباراة البحرين ضد تركمانستان بث مباشر اليوم

من المتوقع، أن تبدأ مباراة بين فريق البحرين وفريق تركمانستان، اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019، ضمن بطولة كأس آسيا 2020 تحت 16 سنة.

وانطلقت مباريات التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2020 تحت 16 سنة لكرة القدم، الأربعاء 18 سبتمبر والتي تستضيف فيها قطر المجموعة الخامسة التي تضم منتخبنا الوطني للناشئين، وبجانبه اليمن وبنغلاديش وبوتان.

وينص نظام التصفيات على تأهل المنتخبات أصحاب المراكز الأولى من المجموعات الـ11 بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحقق المركز الثاني.

وأفادت اللجنة المنظمة خلال مؤتمر صحفي، بأن إعدادهم للبطولة بدأ منذ الأول من يوليو الماضي، وسار على أفضل ما يكون بفضل الدعم الكبير الذي قدمه لهم اتحاد الكرة الذي وفر كل ما يحتاجه المنتخب لمعسكراته الداخلية والخارجية مما يجعلهم يدخلون المنافسات وهم في أفضل الظروف.

وفي سياق آخر، حقق المنتخب البحريني فوزاً ثميناً على منتخب كمبوديا على أرضية ملعب "أولمبيك ستاديوم"، بنتيجة 1-0 , في الجولة الثانية من تصفيات آسيات المؤهلة الى كأس العالم 2022، حيث رفع المنتخب رصيده بعد هذا الانتصار الثمين الى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة.

لمشاهدة مباراة البحرين ضد تركمانستان بث مباشر اضغط هنا