ما هو السلاح الذي كشف عنه الحرس الثوري اليوم وفاجأ الجميع؟

كشفت إيران اليوم الأحد، خلال العرض العسكري السنوي، عن رأس حربي جديد مركب على صواريخ "خرمشهر" بعيدة المدى، كما استعرض الحرس الثوري 18 صاروخا باليستيا.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أن "الصاروخي الباليستي الذي تم عرضه اليوم في العرض العسكري جنوب طهران، بعيد المدى وبرأس حربي جديد يزن 1800 كيلوغرام".

كذلك عرض الجيش الإيراني منظومة مدفعية للدفاع الجوي "حائل" للارتفاع المنخفض لأول مرة خلال فعاليات الاستعراض العسكري.

وتحتوي هذه المنظومة على رادار سلبي passive radar، ويرصد الهدف دون إطلاق الموجات، مما يتيح التصدي له قبل رؤيته.

وتتميز منظومة حائل، بأنها متنقلة وسريعة الحركة ومصممة للتصدي للأهداف التي تحلق على ارتفاع منخفض مثل صواريخ كروز والطائرات المسيرة المهاجمة والأجسام الطائرة الصغيرة. وتم تصميم وتصنيع منظومة "حائل" من قبل الخبراء الشباب في قوة الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، وتلبي احتياجات إيران في مجال الارتفاع المخفض.