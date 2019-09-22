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الهيئة القيادية لأسرى الجهاد تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسيرين المضربين خلف وقعدان

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:35 - 22 سبتمبر 2019
قعدان وخلف قعدان وخلف
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حمّلت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني سلطات الاحتلال ومصلحة سجونه المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين المجاهدين سلطان أحمد محمود خلف وطارق حسين عوض دار حسين "قعدان" محذرة من المساس بحياة أي مضرب، جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة القيادية ووصل مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى نسخةً عنه اليوم.

وشددت الهيئة القيادية في بيانها المقتضب، أن المساس بحياة أي مضرب سوف يكون له عواقب وخيمة ورد غير مسبوق.

 وفيما يلي نص البيان كما ورد "مهجة القدس":

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ناصر المؤمنين ومذل الكافرين والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وآله وصحبه.. وبعد

تقديم الواجب على الإمكان والغالي من أجل الأغلى هو مؤشر بوصلة أبناء الجهاد الإسلامي.

فها هم فرسان الجهاد، المهندس سلطان خلف والشيخ الكبير طارق قعدان كالجبال الشامخة يتصدون بأمعائهم الخاوية لمهزلة الإعتقال الإداري.

هذا وإننا في الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني، نقف إلى جانب أبطال هذه المعركة ونشد على أياديهم، ونحمل إدارة مصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياتهم ونؤكد أن المساس بحياة أي مضرب سوف يكون له عواقب وخيمة ورد غير مسبوق.

"وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ"

الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي

في سجون الاحتلال الصهيوني

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