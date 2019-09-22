أرشيف أسعار العملات البنك المركزي المصري 2019

يشهد سوق العملات في جمهورية مصر حالة من التراجع التدريجي، حيث بلغ متوسط سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019، في البنك الأهلي المصري 20.27 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع 20.51 جنيه، أما سعر اليورو فقد بلغ متوسط السعر في البنوك 17.99 للشراء و18.13 للبيع.

وبشأن سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، شهد حالة من التراجع التدريجي وتحديداً في الثلاث شهور الماضية، حيث فقدت العملة الخضراء أمام الجنيه المصري أكثر من جنيه خلال الفترة الماضية، ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض معدل الاستيراد في السوق المحلي المصري.

يشار إلى أن الحكومة المصرية حرصت على زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات المصرية، وكذلك إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية مما أدى إلى زيادة المعروض من العملة الخضراء في السوق المصري.