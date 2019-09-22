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أرشيف أسعار العملات البنك المركزي المصري 2019

  • فلسطين اليوم
  • 12:04 - 22 سبتمبر 2019
أرشيف أسعار العملات البنك المركزي المصري 2019 أرشيف أسعار العملات البنك المركزي المصري 2019
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يشهد سوق العملات في جمهورية مصر حالة من التراجع التدريجي، حيث بلغ متوسط سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019، في البنك الأهلي المصري 20.27 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع 20.51 جنيه، أما سعر اليورو فقد بلغ متوسط السعر في البنوك 17.99 للشراء و18.13 للبيع.

وبشأن سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، شهد حالة من التراجع التدريجي وتحديداً في الثلاث شهور الماضية، حيث فقدت العملة الخضراء أمام الجنيه المصري أكثر من جنيه خلال الفترة الماضية، ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض معدل الاستيراد في السوق المحلي المصري.

يشار إلى أن الحكومة المصرية حرصت على زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات المصرية، وكذلك إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية مما أدى إلى زيادة المعروض من العملة الخضراء في السوق المصري.

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.30 16.40 3 أيام
بنك بلوم 16.26 16.36 3 أيام
بنك مصر 16.26 16.36 3 أيام
بنك البركة 16.26 16.36 يومين
البنك الأهلى اليونانى 16.26 16.36 3 أيام
اتش اس بى سى HSBC 16.25 16.35 3 أيام
بنك المشرق 16.25 16.35 3 أيام
بنك عودة 16.25 16.35 27 دقيقة
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البنك المصرى الخليجى 16.25 16.35 3 أيام
بنك التعمير والإسكان 16.25 16.35 3 أيام
بنك مصر إيران التنمية 16.25 16.35 3 أيام
المصرف المتحد 16.25 16.35 49 دقيقة
البنك الأهلي المصري 16.25 16.35 49 دقيقة
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البنك العربي الأفريقي الدولى 16.25 16.35 3 أيام
بنك الإسكندرية 16.24 16.34 3 أيام
كريدى أجريكول 16.24 16.34 3 أيام
بنك قناة السويس 16.24 16.34 3 أيام
البنك العقاري المصري العربي 16.24 16.34 3 أيام
بنك الكويت الوطني NBK 16.24 16.34 3 أيام
البنك التجاري الدولي (CIB) 16.23 16.33 3 أيام
المصرف العربى الدولى 16.23 16.33 3 أيام
البنك المركزى المصرى 16.23 16.35 3 أيام
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