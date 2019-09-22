تدهور طرأ على حالة الاسير مشاهرة المضرب عن الطعام

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن تراجعاً طرأ على الوضع الصحي للأسير المضرب رمضان مشاهرة (44عاما) من جبل المكبر جنوبي القدس، والذي يخوض إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجًا على تركيب أجهزة التشويش.

وأوضحت الهيئة أن الأسير يعاني حاليًا من أوجاع في الكلى وعدم انتظام الضغط ودقات القلب ونسبة السكر في الدم، وخسر من وزنه 5 كغم.

وأضافت أن إدارة سجون الاحتلال تحتجز الأسير مشاهرة داخل زنازين الجلمة ذات المساحة الضيقة والتي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.

ولفتت أن الأسير مشاهرة كان قد أعلن إضرابه بتاريخ الثامن من أيلول الجاري خلال تواجده بمعتقل "ريمون"، وذلك احتجاجاً على تركيب جهاز تشويش ذا إشعاعات قوية بالقرب من غرفته، وبعد إعلانه الإضراب جرى نقله في اليوم التالي إلى مركز توقيف "الجلمة" وعزله داخل الزنازين.

يذكر أن الأسير مشاهرة دخل عامه 18 في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالمؤبد 20 مرة.