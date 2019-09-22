داعش يقتل عائلة كاملة غرب العراق

ذكرت مصادر إعلامية عراقية أن تنظيم داعش قتل عائلة مكونة من أربعة أشخاص في هجوم مسلح على منزل العائلة شرق محافظة الأنبار غرب العراق.

وقال عماد الدليمي المسؤول الاداري لمنطقة الخيرات شرق مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار، إن مسلحي "داعش" هاجموا في وقت متأخر من الليلة الماضية منزل أحد أفراد قوات حشد العشائر في أطراف منطقة الخيرات بأسلحة كاتمة للصوت.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل صاحب المنزل وامرأتين وطفل، مبينا ان المسلحين فروا الى جهة مجهولة، فيما بدأت القوات الأمنية عملية تفتيش بحثا عن المهاجمين.

وأعلن العراق في ديسمبر من العام 2017 تحرير جميع أراضيه من سيطرة "داعش"، إلا أن مناطق عدة، خاصة المناطق الوعرة والصحراوية مازالت تشهد هجمات تشنها خلايا تابعة للتنظيم المتطرف.