رئيس الزمالك: الأهلي لم يفز بالسوبر ولن نلعب سوبر افريقيا بقطر

عقد رئيس الزمالك مرتضى منصور، اليوم الاحد اجتماعًا مهمًا مع المدير الفني للفريق الأبيض الصربي ميتشو وذلك عقب خسارة الزمالك مباراة السوبر المصري أمام الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين.

وأوضح رئيس الزمالك خلال تصريحات صحفية أن إدارة النادي نقلت رسالة إلى المدرب ميتشو تؤكد وقوفها إلى جانبه إضافة لتوضيح حالة الغضب التي تجتاح جماهير النادي الأبيض عقب خسارة السوبر المصري.

وقال مرتضى : "الأهلي لم يفز بلقاء السوبر وإنما الزمالك هو من منحه الانتصار وستكون هناك أمور جيدة في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الساعات القادمة ستشهد وصول مدرب حراس مرمى أجنبي، ومدرب لياقة بدنية جديد للفريق، طبقا للاتفاق مع ميتشو".



وفيما يتعلق بهجوم جماهير النادي الأهلي ضد لاعبي الزمالك وخاصة شيكابالا أكد منصور أنه لم يعلم في بداية الأمر بالهجوم على شيكابالا.

وأضاف: "للأسف التجاوز لم يكن من جماهير الأحمر فقط، وإنما من ألتراس الزمالك أيضا فهؤلاء لا يريدون عودة الجماهير".

ووجه منصور انتقادات كبيرة لحسام عاشور ورمضان صبحي، ثنائي الأهلي مؤكدا أنهما أهانا الزمالك.

وذكر منصور: "أن بطولات الأهلي ظالمة بشهادة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، الذي قال إن بطولة الزمالك بـ10 من ألقاب للأحمر".

وختم: "مباراة الاتحاد السكندري في الدوري غدا بجمهور، والفريق لن يلعب السوبر الأفريقي في قطر مهما حدث، وطلبت من الجهات الأمنية السماح بخوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالي بحضور جماهيري يصل إلى 20 ألف مشجع".

وتوج الزمالك بلقب النسخة الأخيرة لكأس الكونفيدرالية وينتظر تحديد موعد السوبر الأفريقي.